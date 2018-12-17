انطلاق أعمال الاجتماع الـ16 للمجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية بمسقط

انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع العادى السادس عشر للمجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية بمسقط تحت رئاسة الوزيرة نزيهة لعبيدى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ورئيسة المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية فى دورته الحالية.

فى بداية الاجتماع وجه المشاركون جزيل الشكر والتقدير للسلطان قابوس بن سعيد، وقد ألقت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة كلمة أكدت فيها أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة جديدة للمنظمة من خلال إقرار برامج جديدة تواكب التحديات التى تواجهها المنطقة العربية وقد أضحى موضوع الأمن والسلام من أولويات برامج عمل المنظمة، وبرامج التمكين السياسى والاقتصادى والتشريعى، إضافة للمجال التربوى والثقافي.

وأعربت عن أملها فى توسيع وتوطيد العمل العربى المشترك لتحقيق الأمن والازدهار للمرأة والمجتمعات العربية، وأن منظمة المرأةالعربية تعد المؤسسة العربية الرسمية الأولى المتخصصة بشؤون المرأة فى العالم العربى، وتمثل بيت المعرفة حول أوضاع المرأة وجسرا يجمع الخبرات العربية ومنصة ترفع صوت المرأةبكل فئاتها.

وفى سياق متصل تحدثت الوزيرة نزيهة لعبيدى وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن بتونس ورئيسة المجلس التنفيذى، أن تونس وضعت خطة وطنية للنهوض ودعم المرأة الريفية من كل النواحى وتطوير وتنمية حياتها واحداث نقلة نوعية لتحقيق أمنها الاقتصادى والاجتماعى وأكدت على ضرورة الارتقاء بالخطط الوطنية إلى استراتيجية عربية تنعكس على تنمية أوضاع المرأة، وأكدت على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية مشيرة إلى عقد لقاء تحاورى عربى بجامعة السوربون بفرنسا لتقديم صورة مغايرة عن المرأة العربية.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة اشارت فيها إلى الخطوات التى تتخذها الجامعة العربية لتنمية وضع المرأة العربية ومنها التحضير للقمة التنموية الاجتماعية فى بيروت المقرر عقدها فى 20 يناير لعرض عدد من الموضوعات التى تخص المرأة، إضافة إلى التحضيرلانعقاد لجنة المرأة بالجزائر شهر فبراير 2019 والمشاركة فى اجتماعات هيئة الأمم المتحدة وتخصيص كلمة للمجموعة العربية.

يناقش الاجتماع تقريرا عن الإدارة العامة للمنظمة فى الفترة منذ يونيو 2018 وحتى ديسمبر فضلا عن مشروع برنامج عمل المنظمة للعام 2019، ومشروع موازنة المنظمة للعام 2019، والعديد من البنود الإدارية.



هذا الاجتماع جزء من فعاليات أيام مسقط وهى مجموعة أنشطة رئيسية تعقدها منظمة المرأة العربية وتستضيفها سلطنة عمان فى الفترة من 15-19 ديسمبر 2018 وتتضمن: الاجتماع السادس للجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربى يوم 15 ديسمبر 2018، والاجتماع السادس عشر لكل من اللجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية واللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الادارية والمالية واجتماع لجنة مكتب المجلس التنفيذى وحوار الشباب العربى العمانى يوم 16 ديسمبر، والمؤتمر العام السابع للمنظمة والذى يحمل عنوان: التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة" يومى 18و19ديسمبر2018.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذى يتشكل من ممثلى الدول الأعضاء من المختصين فى شؤون المرأة وتكون رئاسته لمدة عام واحد بالتناوب وفق الترتيب الأبجدى.