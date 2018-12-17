الرئيس العراقي يتخلى بصورة قانونية عن جنسيته البريطانية

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية العراقية لقمان الفيلي، اليوم الأحد، أن الرئيس العراقي برهم صالح، تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية، التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي.

وذكر الفيلي أنه وفقاً لما جاء في الدستور العراقي، فإن الرئيس برهم صالح سيتخلى عن الجنسية البريطانية، مؤكداً أنه استكمل الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية.

وأضاف الفيلي أن الرئيس يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، مشيراً إلى أن تنازل سيادته يأتي التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي.

وطبقا للمادة رقم 18 الفقرة الرابعة فإن على أصحاب المناصب العليا أن يتنازلوا عن جنسياتهم المكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق.

وكان صالح، قدم طلباً للتخلي عن جنسيته البريطانية في اليوم التالي لاختياره رئيساً للجمهورية، وكلّف محامياً لمتابعة القضية على اعتبار أن إجراءات التخلي عن الجنسية تتطلب أسابيع عدة، ولم يعلن عن الطلب إلى حين إكمال الإجراءات بالكامل.