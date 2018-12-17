رئيس وزراء كمبوديا يفتتح أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية

افتتح رئيس وزراء كمبوديا هون سين اليوم الإثنين، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في البلاد بمقاطعة "ستونغ ترينغ" بشمال البلاد. وذكرت وزارة التعدين والطاقة -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن سد "سيسان السفلي الثاني" بقوة 400 ميجاوات سيرفع نسبة إنتاج البلاد من الكهرباء بنسبة 20% بعدما بدأ العمل فيه بشكل رسمي اليوم. وبني السد على مدار 4 سنوات بتكلفة 800 مليون دولار أمريكي بمشاركة استثمار صيني بنسبة 51%، فيما من المقرر أن تتسلم الحكومة ملكية السد بعد 40 عامًا.



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