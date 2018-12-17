ننشر تفاصيل مقتل قيادي بارز من طالبان في غارة جوية غرب أفغانستان

قال مسئولون محليون أفغان اليوم الإثنين، إن قياديًا بارزًا من حركة طالبان قُتل جراء غارة أجرتها طائرة بدون طيار استهدفت إقليم هرات غرب أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم حاكم إقليم هرات جيلاني فارهاد، مقتل قيادي بارز من طالبان يعرف بالملا غلام ساخي في الغارة التي استهدفت مقاطعة فارسي.

وأضاف المتحدث، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن ساخي كان مدير قطاع التعليم لدى طالبان في إقليم هرات، كما تورط في أنشطة أخرى من بينها عمليات متعلقة بالاستخبارات في منطقة شنداد وفي مناطق أخرى في الإقليم.

وأوضح فارهاد أن 4 مسلحين على الأقل من رفقاء ساخي قتلوا في الغارة ذاتها التي استهدفت الإقليم.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

