وزير بريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "كارثة"

وأضاف "كلارك" - في تصريحات لتلفزيون "سكاي نيوز" البريطاني - أن قادة الأعمال يريدون أن تتم الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرًا إلى أن الشركات تريد وضع نهاية لحالة عدم اليقين التي تسببها مفاوضات الخروج.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 من مارس المقبل، وفي حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج حتى هذا التاريخ فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني وغيره من المجالات.
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