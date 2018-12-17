العبسي : لرفع الصلوات على نية السلام في بلادنا

اختتم بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ والوفد المرافق زيارته الى ​بولونيا​ بعد زيارة راعوية لمدينة شيستوهوفا واحتفل بالذبيحة الإلهية في المزار المشهور في دير ياسنا غورا حيث إيقونة العذراء السوداء وهي شفيعة بولونيا.

وطلب العبسي بحديث إلى إذاعة "جاسنا غورا" رفع الصلوات على نيّة السلام في بلادنا.

ثم انتقل بعدها الوفد إلى مدينة كراكوفيا للقاء الكاردينال دجيفش ورئيس أساقفة أساقفة كراكوفيا المطران مارك يدرازيفسكي واحتفل غبطته بالقداس الإلهي في مركز البابا يوحنا بولس الثاني حيث قدموا له ذخيرة البابا القديس بحضور أخوية فرسان الهيكل التي تتبع روحيًّا لبطريرك ​الروم الكاثوليك​.

كما زار العبسي الكاردينال نيتش رئيس أساقفة وارصو وانتقل بعدها إلى مدينة بوزنان للقاء المتربوليت غديسكي رئيس مجلس أساقفة بولونيا وجرى البحث في شؤون كنسيّة واجتماعيّة. ثم ألقى غبطته محاضرة لطلاب الإكليريكية في الأبرشية المذكورة.

وكان العبسي والوفد المرافق قد زار ​السفارة اللبنانية​ في وارصو وكان في استقباله سفيرة لبنان في بولونيا رينا شربل بحضور السفير الباباوي في بولونيا والقائم بأعمال ​السفارة السورية​ في وارصو. كما زاروا أيضًا السفارة السورية في وارصو واستقبلهم القائم بالأعمال السيد باسم الآغا..

في ختام الزيارة احتفل غبطته بالقداس الإلهي في مدنية كاليش في مزار ​القديس يوسف​ الشهير حيث تجمع أبناء المدينة للقاء غبطته وليعبروا عن تعاضدهم مع المسيحيين المتألمين في الشرق