فضل الله: لتأصيل مفاهيمنا الدينيَّة قبل الشّروع في الإصلاح

حذّر ​السيد علي فضل الله​ بعد استقباله رئيس جمعيَّة "الفكر و​الحياة​" في ​المنية​، صالح حامد، من أنّ الاستغراق في العصبيات السياسية يؤدي إلى تحريك المزيد من العصبيات المذهبية، مشدداً على تأصيل مفاهيمنا الدينية قبل العمل لأيِّ وحدة.

ورأى فضل الله أنَّ الحاجة إلى تأصيل مفاهيمنا الدينيَّة والإسلاميَّة هي حاجة ملحَّة لأيِّ عملية إصلاح، حتى نقدّم فكرنا الديني من خلال الينابيع الصافية التي انطلق فيها، لا من خلال ما علق به من أدران وشوائب وما إلى ذلك، مشدداً على أنَّ العمل للتغيير من منطلق دينيّ يحتاج إلى الحركة ضمن خطّين هما رفض الخرافة والسعي إلى الوحدة.