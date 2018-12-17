قوى الأمن الداخلي عممت صورة موقوفَين بجرم سلب وانتحال صفة أمنية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "الحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتوقيف شخصين في محلة ​الخندق الغميق​ - ​بيروت​ من قِبل ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، وهما: م. ا. (مواليد عام 1992، سوري) ملقب بـ "ابو الحكم"، ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) ملقب بـ"كراجي"، لقيامهما بالعديد من ​عمليات السلب​ والسرقة اسبوعياً، من خلال انتحال صفة أمنية ضمن عدة مناطق من محافظتي بيروت و​جبل لبنان​. تعمم المديرية صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ الكائن في ثكنة بربر الخازن - ​فردان​، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810171/01 _ 810170/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".