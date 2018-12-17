قوى الأمن الداخلي عممت صورة موقوفَين بجرم سلب وانتحال صفة أمنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "الحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتوقيف شخصين في محلة الخندق الغميق - بيروت من قِبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وهما: م. ا. (مواليد عام 1992، سوري) ملقب بـ "ابو الحكم"، ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) ملقب بـ"كراجي"، لقيامهما بالعديد من عمليات السلب والسرقة اسبوعياً، من خلال انتحال صفة أمنية ضمن عدة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان. تعمم المديرية صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن - فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810171/01 _ 810170/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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