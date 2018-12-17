تيمور جنبلاط: نرفض أيّ محاولة للتعرّض للإعلام أو الاعلاميين

أكد رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ خلال حفل إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد وبرنامج "حوار مع الأنباء" السياسي الاقتصادي والفقرات ​الجديدة​ المتنوعة والتطبيق الهاتفي للجريدة "الالتزام الكامل ب​حرية الاعلام​ ونرفض أيّ محاولة للتعرّض للإعلام أو الاعلاميين". وأعلن عن "اطلاق وثيقة اقتصادية تقترح حلولاً لبعض المشاكل التي يُعاني منها البلد ونحن مصرّون على متابعتها لاستعادة ثقة المواطنين بوطنهم"، مؤكداً أن "دولة المؤسسات تجمعنا".

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