أعلن نائب محافظ إقليم هاينان الصيني، ماو تشاو فينغ، أن "بكين تعد ​روسيا​ دولة متقدمة في مجال ​الفضاء​، وستسعى لاستخدام قاعدتها "وينشانغ" للتعاون مع روسيا في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "القيادة الصينية تنتهج ​سياسة​ الانفتاح على روسيا ودول أخرى، وقد أوكلت لإدارات الأقاليم والوزارات الصينية مهمة دراسة التعاون مع روسيا في مختلف المجالات".

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صيني: بكين تقترح على موسكو استخدام قاعدة فضاء صينية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .