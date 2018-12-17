العثور على جثة طفل أثناء قيام عمال معمل النفايات في صيدا بفرزها

أفادت معلومات ​صحفية​ انه تم العثور في صيدا على جثة طفل حديث ​الولادة​، أثناء قيام عمال معمل ​النفايات​ بفرزها، فتم إبلاغ ​القوى الأمنية​ التي حضرت الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.

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