الراعي: تمنياتنا ان نخرج من مأزق تأليف الحكومة فبسببه كثر الحزن والفقر والكآبة والقلق

لفت ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ خلال افتتاح إذاعة ​صوت المحبة​ مسرحيتها لهذا العام "علقة جديدة" للمشير العام الأب فادي تابت،إلى أن "الاب تابت والفنانين زرعوا البسمة على شفاهنا وفي قلوبنا، بسمة نحن بحاجة إليها في عالمنا اليوم المليء بالوجع و​الفقر​ والحرمان. فجاءت هذه المسرحية لتضيء شمعة ​عيد الميلاد​ وتعيد الفرح إلى قلوبنا"، مشيراً إلى "أننا نتمنى ان يحضر الكثير من الناس هذه المسرحية كي يستطيعون تجاوز أحزانهم وهمومهم، ونأمل أن نعيش فعلا فرح الميلاد في القلب".

وأشار إلى أن "تمنياتنا ان نخرج من مأزق تأليف ​الحكومة​ الذي نعيشه لأنه بسبب هذا الأمر كثر الحزن والفقر والكآبة والقلق. ونحن بإيمان ورجاء كبير نلتمس من ​يسوع المسيح​ ابن الله المتجسد ان يمس ضمائر المسؤولين السياسيين في ​لبنان​ كي يعلمون انهم لا يستطيعون انتزاع الفرح من الناس وزرع القلق والخوف والاضطراب في قلوبهم".