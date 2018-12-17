أفادت معلومات صحفية ان الصيدلي فادي هويدي (49 عاما) وابنه موسى (16 عاما) تعرضا فجر اليوم الى إعتداء بالضرب بالعصي وطعن بالسكاكين من قبل شخصين، أمام مسجد الرفاعي في صور.
ونقل الجريحان الى مستشفى حيرام، وبعد الكشف عليهما، تبين ان الابن اصيب بكدمات ورضوض في مختلف أنحاء جسمه نتيجة ضربات قوية بالعصي، أما الاب فقد تعرض لـ3 طعنات بسكين حاد في ظهره، اضافة كسور في يده وكدمات جراء الضرب بالعصي، وهو تحت المراقبة.
وبعد التحريات والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الفاعلين وهما: ق.س. (لبناني) وع.ض. (تونسي). وقد تم تسليمهما الى فصيلة درك صور للتحقيق معهما ومعرفة الاسباب باشراف القضاء المختص.
شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على صيدلي وابنه بالضرب والطعن في صور وتوقيف الفاعلين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .