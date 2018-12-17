الاعتداء على صيدلي وابنه بالضرب والطعن في صور وتوقيف الفاعلين

أفادت معلومات ​صحفية​ ان الصيدلي فادي هويدي (49 عاما) وابنه موسى (16 عاما) تعرضا فجر اليوم الى إعتداء بالضرب بالعصي وطعن ب​السكاكين​ من قبل شخصين، أمام مسجد الرفاعي في صور.

ونقل الجريحان الى ​مستشفى​ حيرام، وبعد الكشف عليهما، تبين ان الابن اصيب بكدمات ورضوض في مختلف أنحاء جسمه نتيجة ضربات قوية بالعصي، أما الاب فقد تعرض لـ3 طعنات بسكين حاد في ظهره، اضافة كسور في يده وكدمات جراء الضرب بالعصي، وهو تحت المراقبة.

وبعد التحريات والمتابعة، تمكنت ​شعبة المعلومات​ من توقيف الفاعلين وهما: ق.س. (لبناني) وع.ض. (تونسي). وقد تم تسليمهما الى فصيلة درك صور للتحقيق معهما ومعرفة الاسباب باشراف ​القضاء​ المختص.