مصدر: الدفع بـ25 سيارة "فوم ومياه" لإخماد حريق بئر بترول "عسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أكد مصدر بالشركة العامة للبترول صاحبة امتياز حقل بترول "عسل" -الذي يبعد 30 كيلومترًا عن مدينة رأس سدر بجنوب سيناء- عن الاستعداد للدفع بـ10 سيارات فوم و15 سيارة مياه إلى فتحة البئر، للقضاء على باقي النيران المشتعلة داخل البئر المحترق.

وأضاف المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه جرى انتشال جميع المعدات الثقيلة الموجودة حول البئر، والبريمة والأجزاء المشعة.

وأشار إلى أن الخبراء الأجانب الذين استعانت بهم الشركة لإخماد الحريق مازالوا موجدين في الموقع، وشاركوا في وضع خطة لردم البئر، والقضاء على الحريق تمامًا.

كان اللواء أحمد أبوعقيل، مساعد وزير الداخلية لأمن جنوب سيناء، الجمعة الماضي، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل في حقل "أم عسل" أحد حقول البترول التابعة للشركة العامة للبترول بمدينة رأس سدر.