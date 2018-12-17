هشام توفيق يطالب مجلس القابضة للنقل الجديد بخطة عاجلة لوقف خسائر شركاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

اجتمع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتشيكله الجديد، بحسب ما ذكره بيان للوزارة اليوم الاثنين.

وقال البيان إن توفيق طلب من المجلس الجديد إعداد تصور مبدئي لاستراتيجية التعامل مع الشركات التابعة للقابضة للنقل وعرضه خلال أسبوعين كخطوة أولى تمهيدا لوضع خطة تفصيلية خلال شهر.

وقال الوزير في البيان إنه من غير المقبول استمرار الشركة القابضة في تمويل المصروفات الجارية لشركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة.

وأكد توفيق على ضرورة وضع خطة عاجلة لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات حتى يتم التوقف تدريجيًا عن دعمها ماليا عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف توفيق أن هناك أهمية للتكامل بين الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية من ناحية، وشركات الشحن والنقل وخدمات الموانئ من ناحية أخرى لتوظيف ذلك في دعم التجارة الخارجية والتعاون مع شركات التأمين التابعة في توفير خدمات لوجستية للتصدير والاستيراد، والوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا.

وطالب توفيق بضرورة تطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة، مع دراسة إمكانية دمج الشركات ذات النشاط المتماثل سعيا لخلق كيانات أكثر فاعلية تتمتع باقتصاديات تشغيل وقدرة تنافسية عالية، وذلك في قطاعات التوكيلات الملاحية ونقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية.