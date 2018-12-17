وفد من مبادرة "حزام واحد" الصينية يزور ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، وفدا من مبادرة Silk Road (طريق الحرير) الصينية، اليوم الإثنين، في زيارة لبحث أوجه التعاون المشترك وكان في استقبال أعضاء الوفد اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، والربان طارق شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

بحث اللقاء عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة للاستثمار مثل مشروع محطة الدعم اللوجيستي لسفن التنقيب عن البترول والغاز، وأيضا مشروع محطة تداول وتخزين الصب السائل وكذا المشروعات المستقبلية مثل المحطة متعددة الأغراض ومحطة الحاويات الثانية.

وأكد أعضاء وفد المبادرة حرصهم على إقامة تعاون مع ميناء دمياط ضمن المشروع الكبير One Belt One Road (حزام واحد طريق واحد) خاصة أن مصر تتميز بوقوعها على مسار التجارة العالمي، كما عرض الوفد الاستعداد لتنظيم مؤتمرات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء أمام كبرى الشركات الصينية.