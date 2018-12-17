فحص 632 تلميذا في اليوم الأول للمسح الطبي بمدارس الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، اليوم الإثنين، عن فحص 632 تلميذًا وتلميذة في اليوم الأول لمسح مدارس المحافظة ضمن الاستعدادات لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" والتي ستنفذ في الوادي الجديد، في مارس المقبل.

أكدت مشرف، فحص 190 تلميذًا وتلميذة ضد أمراض "التقزم – الأنيميا- السمنة" في مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، 122 تلميذا آخرين ضد نفس الأمراض في مدرسة موط الابتدائية بالداخلة، و320 تلميذا ضد مرضي السمنة والتقزم فقط بمدرسة الزهور الابتدائية في الخارجة.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المبادر بدأ تنفيذها أمس الأحد، وجار استكمالها حتى يوم الخميس المقبل 20 ديسمبر الجاري.

وكانت مديرية الصحة في الوادي الجديد دشنت أمس الأحد، أعمال المسح الطبي ضمن استعدادات المديرية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" من خلال المسح الطبي للمدارس ضد 3 أمراض هي (السمنة - الأنيميا - التقزم) ومستهدف فحص 1526 تلميذًا وتلميذة ضد هذه الأمراض حتى نهاية المسح الطبي.