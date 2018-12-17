توقيف شاب رمى المال من أعلى مبنى في هونغ كونغ "لمساعدة الفقراء"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة ملتقطة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لحيّ شام شوي بو الشعبي في هونغ كونغ

أمطرت السماء مالا في أحد شوارع حيّ شعبي في هونغ كونغ السبت بمبادرة من شاب متخصص في العملات المشفرة أراد بحسب قوله "مساعدة الفقراء"، غير أن السلطات أوقفته الأحد.

وقد صوّر مارة في حيّ شام شوي بو بهواتفهم المحمولة السبت أوراقا نقدية تتطاير من مبنى يحاول الناس جمعها.

وبثّ المشهد بثّا مباشرا عبر صفحة في "فيسبوك" عن العملات الافتراضية يديرها شاب قال إنه أراد فعل الخير.

وأوضح وونغ تشينغ-كيت البالغ من العمر 24 عاما عبر صفحته أن الهدف من هذه المبادرة هو "مساعدة الفقراء من خلال سرقة الأغنياء".

لكن السلطات أوقفته الأحد بتهمة إثارة الشغب في مكان عام عندما كان عائدا إلى الحيّ على متن سيارة لامبورغيني.

وأوضحت الشرطة أنها استعادت أوراقا نقدية قدّرت قيمتها الإجمالية بحوالى 6 آلاف دولار محلي (770 دولارا أميركيا).

وجمع كثيرون ثروات في السنوات الأخيرة بفضل العملات الافتراضية التي تشهد إقبالا متناميا وأشهرها البيتكوين، بالرغم من التقلّبات في أسعارها.