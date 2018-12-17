شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى مصرى يزور أوكرانيا برئاسة أحمد السجينى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه وفد برلمانى مصرى، غدا الثلاثاء، إلى دولة أوكرانيا، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية.

ويرأس الوفد البرلمانى النائب أحمد السجينى، ويضم النواب: سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلميى، وأبو العباس تركى وسامى رمضان، أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية.

وتعد هذه الزيارة البرلمانية الأولى منذ تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية فى شهر يونيو الماضى، وتستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلمانى بين مصر وأوكرانيا.

وسوف تتناول الزيارة لقاءات بين الوفد البرلمانى المصرى مع ممثلى البرلمان الأوكرانى وبعض المسئولين فى أوكرانيا.