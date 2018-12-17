مغاربة العالم يستنفرون مصالح الأمن بمحاولات تهريب المخدرات إلى الخارج – صور

استنفر مغاربة العالم المصالح الأمنية في ميناء طنجة، وتمكنت هذه الأخيرة، في عمليتين منفصلتين، من توقيف سائق مغربي لشاحنة للنقل الدولي، كانت متوجهة إلى فرنسا، وهي فارغة، تحمل في تجاويف داخلية بجنبات هيكل الشاحنة 17 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر أمني لموقع “اليوم24” أنه تم اكتشاف المخدرات بواسطة الكلاب البوليسية المدربة.

وفي عملية مماثلة في ميناء طنجة المدينة، تمكنت المصالح، أمس الأحد، من توقيف مواطنين مغربين، مقيمين في بلجيكا، كانا علىً متن سيارة نفعية، متوجهة إلى طريفة الإسبانية.

وفي عملية مراقبة أمنية للسيارة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، تم اكتشاف 8 كيلوغرامات ونصف الكيلو، مدسوسة بعناية فائقة في مقودها، حيث تم تفكيك لوحها الأمامي، المقابل للسائق، واستخراج المخدرات.

الموقوفان، البالغان من العمر 38 سنة، و34 سنة، تم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما من طرف فرقة الشرطة القضائية في منطقة ميناء طنجة المدينة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.