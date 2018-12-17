أول رد رسمي للسعودية بعد موقف مجلس الشيوخ الأمريكي في قضيتي الحرب في اليمن وخاشقجي

استنكرت السعودية موقف مجلس الشيوخ الأمريكي من قضيتي الحرب في اليمن، ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واعتبرته “تدخلا سافرا” في شؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن الموقف “بني على ادعاءات، واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي، والدولي”.

وأكد المصدر حرص الرياض على استمرار، وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، مبديا في الوقت نفسه “استغراب المملكة من مثل هذا الموقف، الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة، وصديقة، تكن لها المملكة (…) كل الاحترام، وتربطها بها روابط استراتيجية سياسية، واقتصادية، وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين”.

كما عبر المصدر نفسه عن “رفض المملكة التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية، أو التعرض لقيادتها (…) بأي شكل من الأشكال، أو المساس بسيادتها، أو النيل من مكانتها”.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 صوتا، على قرار وقف الدعم الأمريكي العسكري لقوات التحالف في اليمن.

وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ “ميتش مكونيل” وصف قتل خاشقجي بـ”العمل المقيت”، وقال إن وكالة الاستخبارات المركزية توصلت إلى أن السعودية متورطة في الجريمة.