البطولة العربية..الرجاء يتعرف اليوم على منافسه بدور ربع النهائي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة ابوظبي التي ستستضيف فعاليات قرعة دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية، بمشاركة فريق الرجاء الرياضي، الممثل الوحيد للكرة المغربية بالمنافسات.

وسيتعرف النسور النسور الخضر على منافسهم بالدور المقبل رسميا، حيث تشتد المنافسة بين أبرز المتأهلين لربع النهائي، على رأسهم الثنائي المغاربي، النجم الساحلي التونسي ومولودية الجزائر.

في حين ضمن كل من الهلال والأهلي السعودي مكانتهما أيضا بدر ربع النهائي، إضافة إلى الوصل الإماراتي، والمريخ السوداني، ثم الاتحاد الاسكندري المصري.

يشار إلى أن القرعة ستنطلف بداية من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي، وستنقل فعاليتها مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية.