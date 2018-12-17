جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينتخب سكرتارية جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختارت سكرتارية التجمع الطلابي في جامعة حيفا، أمس، الأحد، القيادي الطلابي بشير صبّاح سكرتيرًا للفرع، بعد يومين من انتخاب السكرتارية الجديدة.

وضمّت السكرتارية الجديدة، كلًا من: أسد شقّور، علي زبيدات، لنا حسين، دانة منصور، بشير صبّاح، سهى تركمان، عبد عثامنة، لونة شقّور وأحمد دراوشة.

السكرتارية الجديدة للكادر

وقال سكرتير التجمّع، بشير صبّاح، إن الكادر سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف النشاطات السياسيّة والثقافة، عبر إعادة الفعاليات الفصليّة التي دأب عليها الكادر خلال السنوات الماضية، مثل "سوق عكاظ" و"دوري كرة القدم"، بالإضافة إلى طرح فعاليّات سياسيّة جديدة لم تقم منذ فترات طويلة في الجامعة.

وأضاف صبّاح، بعدما شكر السكرتارية الماضية، "ندخل العام الدراسي بقوّة شديدة، نجحنا في إدخال 6 طلاب إلى نقابة الطلاب في الجامعة، وهذا بحد ذاته إنجاز يعطينا أدوات وقدرة على خدمة الطالب العربي، وفكرنا السياسي – الديمقراطي. نحن، في نهاية المطاف، أبناء مشروع سياسي، سنسعى خلال العام المقبل إلى طرح خطابه بقوّة أكبر، عبر مزيدٍ من المشاريع والفعاليات السياسيّة".

وانتهى إلى القول "ورغم التأخير في الجدول الزمني في الفعاليات الذي فرضه الانهماك بالتحضير لانتخابات النقابة، إلا أن كادر التجمع نظّم فعاليّتين منذ بداية العام الدراسي، هما عرض مسرحية طه ومعرض الكتاب، وكلاهما لاقى رواجًا كبيرًا وإقبالا من قبل الطلاب العرب.