حملة أممية لجمع 350 مليون دولار لتمويل "الأونروا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بادرت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، على حملة أممية خاصة لجمع 350 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بغية توفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل، قائلتين إنهما بحاجة لمزيد من الأموال، لكن كان عليهما التزام الواقعية في مواجهة تمويل "منخفض على نحو قياسي".

وحددت حملة جمع الأموال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، التي تشمل 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وذكر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية جيمي مكجولدريك، أن الخطة تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.

وقال في بيان مشترك صدر، اليوم الإثنين، قبيل إطلاق المناشدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني".

وأضاف أنه على الرغم من أن "ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من المساعدة، فإن الخطة تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيا في هذا السياق المقيد للغاية".

وكانت الأمم المتحدة قلصت على مدار العام الماضي تمويلها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم الخدمات لخمسة ملايين لاجئ.

وتعهدت الأمم المتحدة بتقديم 365 مليون دولار للوكالة عام 2018، لكنها دفعت فقط شريحة أولى قدرها 60 مليونا قبل أن تعلن في آب/أغسطس الماضي، أنها ستوقف مزيدا من التبرعات.

اعتبرت الخطوة إلى حد بعيد وسيلة للضغط على السلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل.

وسيذهب نحو 77 في المئة من الأموال التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى غزة لأن القطاع الساحلي المكتظ بالسكان يواجه "وضعا إنسانيا مزريا بعد سنوات من حصار تقوده إسرائيل وانقسامات سياسية بين الفلسطينيين وخسائر بشرية جراء المظاهرات والأعمال القتالية المتكررة".

وقال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر في بيان "السياق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يزال يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في وقت نعاني فيه من شُح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية".