"الموت للعرب" في نتسيرت عيليت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم متطرفون يهود من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" فجر اليوم، الإثنين، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"أرض إسرائيل لشعب إسرائيل" و"الموت للعرب" على جدار مبنى سكني في شارع "هحتساف" في مدينة نتسيرت عيليت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها متطرفون يهود على خط شعارات معادية للعرب واعتداءات على سيارات وممتلكات خاصة لمواطنين عرب في يافة الناصرة كفر قاسم وعكبرة وغيرها من البلدات العربية في البلاد.

تفاصيل أوفى بعد قليل...