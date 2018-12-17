اليوم: إضراب أقسام الشؤون الاجتماعية في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن العاملون الاجتماعيون إضرابا عاما وشاملا في جميع أقسام الشؤون الاجتماعية في البلاد اليوم، الإثنين. وسينظم العاملون الاجتماعيون مظاهرة كبيرة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في تل أبيب وسيمتنع موظفو الشؤون الاجتماعية عن استقبال الجمهور في مكاتب السلطات المحلية ومؤسسة التأمين والمكاتب الوزارية. ويعاني العاملون الاجتماعيون من عدة قضايا ومشاكل ويشكون تدني أجورهم وانعدام الأمن والأمان والحماية وغيرها. وأعلنت نقابة العاملين الاجتماعيين، مؤخرا، عن تشويشات في العمل بسبب تجاهل الوزارات الحكومية لمطالب العاملين الاجتماعيين، وتتعلق هذه المطالب بتنظيم مسألة الأمن والأمان في أقسام الرفاه الاجتماعي، حيث جرى تسجيل ما يقارب 180 حالة عنف واعتداء على عاملين اجتماعيين خلال العام الجاري 2018. كما طالبت النقابة بتحسين ظروف تشغيل الموظفين، وزيادة ملاكات العمل وتحسين الأجور والرواتب.

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