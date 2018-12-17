أمير قطر يشن حملة اعتقالات ضد معارضين من أفراد الأسرة الحاكمة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:43 صباحًا, 17 ديسمبر 2018 م

المناطق-الرياض

كشفت تقارير فرنسية عن حملة “قمعية” يشنها أمير قطر تميم بن حمد آل ثانِ ضد معارضيه من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من خلال الزج بهم في السجن بدون جرائم حقيقية أو اتهامات لمجرد تقاربهم مع أشقائهم في المملكة، ورفضهم سياسة التقارب مع تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقالت مجلة “ماريان” الفرنسية أن أمير قطر زجّ بابن عمه حفيد الحاكم الأسبق للإمارة في السجن لمدة “25” عاما دون أي جريمة فقط لتقاربه مع المملكة، ورفضه سياسته القريبة من تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات المتطرفة الأخرى.