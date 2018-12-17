الداخلية التركية تطمئن اردوغان بعدم ارتفاع مبيعات "السترات الصفراء" في اسطنبول

الخليج 365/ بغدادافادت صحيفة "زمان" التركية"، الاثنين، بأن الحكومة في تركيا اهتمت بإعداد مسح إحصائي لمبيعات السترات الصفراء في الوقت الذي تملئ فيه شوارع فرنسا بمرتديها احتجاجًا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة، أن المسح تركز على منطقة محمود باشا في مدينة إسطنبول، حيث تعرف بأنها تضم أشهر ورش ومحلات الملابس في تركيا.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولي وزارة الداخلية أجروا مسحا لمعرفة ما إن كان إنتاج ومبيعات السترات الصفراء ارتفعت أم لا عقب الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور السترات الصفراء في تركيا.



واشارت الصحيفة الى أن مسؤولي وزارة الداخلية الذين أجروا مسحًا في العديد من المناطق وبمقدمتها منطقة محمود باشا أعدوا تقريرا يكشف عدم تزايد انتاج ومبيعات السترات الصفراء في تركيا وقدموا هذا التقرير لوزير الداخلية سليمان سويلو.

وذكرت الصحيفة أن المعلومات الواردة تشير إلى مشاركة سويلو تقريرا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفيد بعدم وجود خطر للسترات الصفراء داخل تركيا وعدم الإعداد لتظاهرات احتجاجية في هذا الصدد وأن الادعاءات مجرد اختلاق من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، شجع العمال على الاحتجاج على أوضاعهم السيئة عبر التظاهرات.

واعتبر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، حليف الحزب الحاكم أن نتيجة هذه التظاهرات ستكون شديدة.

