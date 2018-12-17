انت الان تتابع تسليم 1032 وحدة سكنية بـ«دار مصر» في الشيخ زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ ص

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حقق تقدما فى تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية، وذلك خلال الفترة الأخيرة، إذ تم مخاطبة بنك التعمير والإسكان لتسليم 1032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وجار تسليم الوحدات، حيث تتضمن المرحلة الثانية بالمشروع تنفيذ 744 وحدة بمركز الحى 12، و864 وحدة بالخدمات الإقليمية الأولى، وجار تنفيذ 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر فى مراحل متقدمة، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه الشرب بالمدينة كمرحلة أولى.

وقال المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له، اليوم الإثنين: "جارٍ الاستلام الابتدائي لعدد من المشروعات، وهي أعمال تنفيذ المرافق الداخلية (طرق فرمة، مياه، صرف صحي) بمنطقة 550 فدانا بالامتداد الشرقي بالمدينة، وأعمال تنفيذ المرافق لمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وأعمال