انت الان تتابع تنفيذ مشروعات صرف صحي في 500 قرية بـ20 مليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٦ ص
وزير التنمية المحلية محمود شعراوي
بدأت اللجنة الخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، والمُشّكلة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمالها، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 500 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن اللجنة بدأت عملها بزيارة محافظة بنى سويف، حيث تم عقد اجتماع مع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف والأجهزة التنفيذية للمحافظة لبدء التنفيذ بقريتى السيد عبد القادر وصفط الغربية بتكلفة 40 مليون جنيه.
وأكد شعراوي أهمية الارتقاء بخدمات الصرف الصحي في القرى لدورها الهام في تحسين جودة الحياة والصحة العامة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين الخدمات العامة في القرى خاصة مشروعات الصرف الصحي، والاستفادة من المشاركة المجتمعية في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات.وقال إن رئيس مجلس الوزراء
وقال إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه خلال الندوة الثانية للمحافظين والتي نفذتها الوزارة مؤخرا، بتفعيل المشاركة المجتمعية للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي الكبرى التي تنفذها الحكومة، وللإسراع بزيادة نسبة تغطية القرى المصرية بمشروعات الصرف الصحي.
وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة تفعيل دور المشاركة المجتمعية بجانب دور الحكومة، بحيث يتم تنفيذ المشروع بتكلفة مشتركة بين الحكومة والمواطن لتتحمل الدولة 60% من التكلفة وتتحمل الأهالى 40%.
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