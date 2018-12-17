تقرير حكومي يُحذر ترامب من انهيار اقتصادي بسبب الصين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - من المتوقع أن يتكبد مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الأوجاع المالية خلال العام المقبل.. تأثرًا باستمرار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

تكبدت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الخسائر في حربها التجارية مع الصين، والتي حتى الآن لم يُعرف أي من طرفيها هو الفائز، إلا أنه بات من المؤكد تأثر الطرفين بشكل واضح باستمرار الإجراءات التجارية العقابية المتبادلة بين البلدين. وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة لا تزال الطرف صاحب المبادرة، فإن رد الفعل كان له تأثيره المؤلم على الشعب الأمريكي، الذي من المتوقع أن يصل إلى الذروة خلال العام المقبل، خاصة مع استمرار حالة العند التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفقًا لما جاء في موقع بزنس إنسايدر الأمريكي، فإنه بات من المتوقع أن تصطدم المعارك التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة، متوقعة أن تتأثر بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الطرفان خلال السنوات الماضية. الصين تستعين بالشركات الأمريكية لعلاج أزمات

ووفقًا لما جاء في موقع بزنس إنسايدر الأمريكي، فإنه بات من المتوقع أن تصطدم المعارك التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة، متوقعة أن تتأثر بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الطرفان خلال السنوات الماضية. الصين تستعين بالشركات الأمريكية لعلاج أزمات حرب ترامب التجارية وأكدت دراسة ميدانية جديدة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أن الفئات الأكثر تأثرًا بالسياسات التجارية والحرب المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة المقبلة، ستكون الطبقة المتوسطة بشدة، خاصة إذا ما تابع الرئيس تهديداته التجارية والاقتصادية نحو بكين.

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد أبحاث مؤسسة الضرائب ذات الميول المحافظة، فإن التعريفات الحالية ستؤدي إلى ضغط على الأمريكيين من الطبقة المتوسطة، بما قد يؤدي إلى حالة من الانهيار الاقتصادي العام، خاصة إذا ما أسهمت الإجراءات التجارية لترامب وإدارته في توفير عدد أقل من الوظائف في الولايات المتحدة. وقدر معهد الأبحاث الأمريكي أيضًا أن الألم الاقتصادي للتعريفات سيزداد سوءًا في حال استمرار ترامب في اتباع سياساته التي وعد بتنفيذها بشكل رسمي تجاه الصين.

التقرير الصادر عن مؤسسة الضرائب، أكد أن الرسوم الجمركية الحالية لترامب ستُكلف كل عائلة من الطبقة المتوسطة 146 دولارا، مشيرة إلى أنه في حال سير الأمور على أوضاعها الحالية، فإن تلك التعريفات قد تؤدي إلى دفع 453 دولارا في السنة. خلاف ترامب ووادي السيليكون يمنح الصين أغلى هدية عسكرية وبخلاف الأعباء الاقتصادية التي تلقيها تلك التعريفات الجمركية على كاهل العائلات المتوسطة، سيكون لها عبء جديد على الاقتصاد الأمريكي ككل، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف المتاحة للشعب الأمريكي.

وقالت إيريكا يورك، وهي محللة في مؤسسة الضرائب: "ستزيد هذه التعريفات العبء الضريبي على الأمريكيين، كما أنها ستضرب بقوة أحوال الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج الاقتصادي والعمالة والأجور". وأضافت: "في حين أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية سيكون على تكاليف الجمركة للبضائع المستوردة في ميناء الدخول، إلا أن هذه التأثيرات يمكن أن تتحول في النهاية إلى الشركات والمستهلكين الذين يشترون تلك السلع".

وتابعت يورك: "يمكن للتعريفات رفع تكلفة قطع الغيار والمواد التي من شأنها رفع أسعار السلع، بالإضافة إلى تخفيض إنتاج القطاع الخاص، كما ستؤدي التعريفات الجمركية إلى دفع المستهلكين أسعارا أكبر لسلع مستوردة، قياسًا بما كانوا سيحصلون عليه في حال عدم فرض تلك التعريفات الجمركية". ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وبشكل عام، حذر التقرير من أن زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع التعريفات الجمركية قد تُقلل من العائد على العمل ورأس المال، وهو الأمر الذي يُهدد نشاط العمل والاستثمار داخل الولايات المتحدة، ما قد يؤدي بالتبعية إلى انخفاض الناتج الاقتصادي.

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