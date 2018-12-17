انت الان تتابع التخطيط تطلق البرنامج الاستراتيجي «وطني 2030» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٧ ص

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج الاستراتيجي "وطني 2030" لعدد 100 متدرب من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، بعدد 32 جهة هي رئاسة مجلس الوزراء، وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، البيئة، قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الآثار، التنمية المحلية، الثقافة، الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الطيران المدني، العدل، القوى العاملة، الكهرباء، النقل، المالية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار مواصلة الجهود الحكومية لتحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع حي وملموس، والتى تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن