نجما اليونايتد يفتحان النار على مورينيو واللاعبين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يتراجع مانشستر يونايتد حاليا بفارق 19 نقطة خلف فريق المدرب يورجن كلوب متصدر جدول الترتيب.. و11 نقطة خلف المركز الرابع.. وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

فتح جاري نيفيل وروي كين، القائدان السابقان لمانشستر يونايتد، النار على فريقهما القديم، بعد أن مني تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بالهزيمة 1-3، أمام غريمه ليفربول، مساء أمس الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ويتراجع يونايتد حاليا بفارق 19 نقطة، خلف فريق المدرب يورجن كلوب متصدر جدول الترتيب، و11 نقطة خلف المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ورغم أن الأرقام تتحدث عن نفسها، فإن نيفيل وكين، وهما يعملان محللين في شبكة سكاي سبورتس، رجحا أن مشكلات النادي تعد أعمق من مجرد موقع الفريق في جدول الترتيب.

وأثار قرار مورينيو، بإبقاء بول بوجبا كبديل لم يتم الدفع به، علامات الدهشة، مع قول نيفيل إن خط وسط الفريق ليس على ما يرام، وقال: "لم أعثر على لاعب ارتكاز ليونايتد. إذا كان لديك بوجبا يجلس لمشاهدة (نيمانيا) ماتيتش و(أندير) هيريرا و(مروان) فيلايني وفريد، الذين خاضوا المباراة السابقة، وهم ليس بوسعهم تمرير

وأثار قرار مورينيو، بإبقاء بول بوجبا كبديل لم يتم الدفع به، علامات الدهشة، مع قول نيفيل إن خط وسط الفريق ليس على ما يرام، وقال: "لم أعثر على لاعب ارتكاز ليونايتد. إذا كان لديك بوجبا يجلس لمشاهدة (نيمانيا) ماتيتش و(أندير) هيريرا و(مروان) فيلايني وفريد، الذين خاضوا المباراة السابقة، وهم ليس بوسعهم تمرير الكرة".

وأضاف الظهير السابق، الذي فاز بـ8 ألقاب، ضمن تشكيلة المدرب أليكس فيرجسون: "لم يكن بوسع أحدهم فعليا استقبال الكرة وتمريرها. يبدو الأمر صاعقا. أعتقد أن يونايتد كان سيئا للغاية اليوم.، لم يكن على ما يرام بما يكفي".

وأكمل نيفيل، إنه ليس من المنطقي إقالة مورينيو في منتصف الموسم، مشيرا بأصابع الاتهام لمسؤولي النادي الذين مددوا عقد المدرب الموسم الماضي، ومجلس الإدارة في غاية السذاجة، منحوه عقدا جديدا. مانشستر يونايتد بحاجة لإعادة ضبط الأمور. ما يحدث لا يرتبط بالمدرب فقط، بل هو أعمق من ذلك".

ومن جانبه، قال كين إنه ليس مندهشا بسبب الأداء الذي شاهده على إستاد أنفيلد، مضيفا: "تابعت يونايتد، وكنت أعتقد أنه سيكشف عن وجهه الحقيقي اليوم. وهذا ما حدث، وهناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بما هو قادم. أعتقد بشكل شبه مؤكد أن لاعبيه ليسوا على المستوى الجيد، لكي ينضموا لمانشستر يونايتد. إنهم مجموعة جيدة، ولكنها ليس بما يكفي للانضمام للشياطين الحمر".

واستطرد كين: "إنهم بعيدون بمسافة كبيرة خلف نظرائهم في مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي. أكبر مشكلة تتمثل في الدفاع"، ونوه بقوله: "يجب أن يكون لديك بعض الأسس تدفعك للمضي قدما. بدا الجميع في حالة من التخبط والتشتت".

ورجح اللاعب الإيرلندي السابق، أن بوجبا ربما لن يبقى لفترة طويلة مع النادي، مضيفا: "إذا ما جلس على مقاعد البدلاء، فإنك تفكر أن أيامه ستصبح معدودة، ولا أعتقد أنهم سيقومون بشيء في فترة الانتقالات المقبلة، لكن وعندما تأتي فترة الانتقالات الصيفية سيحاولون الإبقاء عليه والدفع به".

ورجح كين أن الأجواء في النادي لا تساعد على تحقيق النجاح، مضيفا: "أنظر إلى مورينيو في أيام المباريات. أود معرفة ما الأجواء في ملعب التدريب".

وقال جوزيه مورينيو، إن انتصار ليفربول على فريقه (3-1)، كان مستحقًا، وأوضح البرتغالي، في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "الفريق الأقوى فاز، لكنهم فازوا في وقت لم يكونوا أقوى فيه منا، وفي العشرين دقيقة الأولى من اللقاء، كان هناك فارق كبير بين الفريقين.. كانوا أقوى وأفضل، لقد فعلوا كل شيء أفضل منا".

وأضاف مورينيو: "لكن مع الوقت بدأت قوة ليفربول تهدأ، وقلبا دفاعهما كانا يسددان علينا من 30 إلى 40 مترًا، لأنهم لم يجدوا المساحة في المناطق الخطيرة، وكانت لحظة من الممكن أن نفوز فيها بالمباراة، لكن وقتها سيصبح فوزًا غير مستحق.. لقد تلقينا هدفين كان من الممكن أن يتصدى لهما دي خيا، لكن بدون انحراف الكرة".

وتابع مورينيو: "لاعبو ليفربول أعطوا الكثير، كان هناك فارق في القوة واللياقة، والضغط ونقل الكرة، كانوا أسرع وأشرس.. ونحن كانت لدينا أزمة في التعاون، حاولنا إعادة التوازن للمباراة بعد التعادل، لكن الهدفين الثاني والثالث كانا قاسيين.. لقد خسرنا من متابعتين للكرة، وفي العشرين دقيقة الأولى لم نستطع التنفس، الضغط كان قويًا.. لقد تعبت لمجرد مشاهدة أندرو روبرتسون، تعبت من متابعة هذا الفتى".

وحول إصابة سمولينج قبل المباراة، قال: "طوال الأسبوع لم أكن أعرف من سيكون متاحًا للعب، مارسيال تدرب أمس للمرة الأولى، وأيضًا سمولينج وشو ولينديلوف، وبدلًا من الحصول على أسبوع للتفكير في اللقاء، كل يوم كنت أتوقع من سيكون متاحًا للعب.. وعندما وصلنا لمباراة كبيرة، قبلها بعشر دقائق، قال المدافع إنه لن يتمكن من خوضها".

وأعرب الألماني يورجن كلوب، عن سعادته بفوز فريقه المهم على مانشستر يونايتد، وقال كلوب، في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي": "كانت مباراة رائعة، كنا مسيطرين على اللقاء أمام فريق قوي جدًا من الناحية البدنية، كما أننا ضغطنا عليهم وتمتعنا بالشجاعة والشراسة، وأخطأنا في فهم المباراة قليلاً بعد نصف ساعة، حيث كنا نحاول كثيرًا دون تحقيق أي تقدم، كما أنهم استطاعوا إدراك التعادل، لكن في النصف الثاني من المباراة كنا مزعجين، ثم دخل شاكيري ليسجل ثنائية مذهلة".

وتابع يورجن كلوب: "عودة كلاين؟ يا لها من مباراة، نحن في منتصف ديسمبر وهي المباراة الأولى التي يلعبها أنا حقا أحترمه، وبهذه التشكيلة لا يمكنني القول بأنني أعاني من مشكلة بسبب الإصابات. عادة نحتاج إلى خيارات كثيرة، لكن اليوم كان لدينا ما يكفي، وشاكيري، هو لاعب رائع وقدمه اليسرى مصنوعة للحسم والتسديد القوي، لقد تحدثنا عن ذلك من قبل عقب بدايته الجيدة مع الفريق".

وأتم كلوب: "لم أتوقع هذه الطريقة التي حققنا بها الفوز، أعلم أننا في لحظة جيدة، لكن الجميع كان جاهزًا للانتصار، الإعلام يتحدث عن ليفربول الآن بشكل جيد، بينما يوجه الأشياء السلبية إلى اليونايتد، لكن هذا كان سيتغير إذا كانت هناك نتيجة أخرى، لذلك أردنا تجنب هذا الحديث من الإعلام، وقاتلنا من أجل تحقيق الانتصار".