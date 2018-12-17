انت الان تتابع الأهلي يسعى لإسقاط النجوم في رحلة الصعود للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠ ص

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق النجوم، مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، تحت قيادة الحكم الدولي محمود عاشور ويعاونه كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وإبراهيم محجوب حكماً خامسًا. ويعود الأهلي للمنافسات المحلية بعد خوض مباراة جيما الإثيوبي، في ذهاب الدور الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة تحقيق الثلاث نقاط لتقليص عدد النقاط مع الغريم التقليدي نادي الزمالك ومتصدر المسابقة برصيد 35، ولكن يتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة من ضمنها الأبيض. الأهلي يدخل تلك المباراة ويمتلك 20 نقطة جمعها من 6 فوز وتعادلين وخسارتين، سجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف محتلا