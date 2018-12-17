بالأرقام.. المواجهات المحتملة في قرعة دوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ينتظر عشاق الكرة الأوروبية اليوم إقامة قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.. حيث من المنتظر أن تسفر القرعة عن مباريات نارية في الدور المقبل

تقام اليوم الإثنين قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويوجد في القرعة 8 فرق تصدرت مجموعتها وهي برشلونة وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبورتو وريال مدريد، و8 فرق أخرى حلت في مركز الوصافة وهي أياكس وأتلتيكو مدريد وليفربول وليون ومانشستر يونايتد وروما وشالكة وتوتنهام. وستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس المقبل.

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المواجهات المحتملة لكل فريق في القرعة وسجله السابق أمام كل فريق في السطور التالية كالآتي: - بروسيا دورتموند أياكس: لعب 4 مباريات- فاز في لقاءين- لم يتعادل- خسر مباراتين- سجل 5 أهداف- استقبلت شباكه 4 أهداف. ليفربول: لعب 5 مباريات- فاز في مباراة

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المواجهات المحتملة لكل فريق في القرعة وسجله السابق أمام كل فريق في السطور التالية كالآتي: - بروسيا دورتموند - بروسيا دورتموند أياكس: لعب 4 مباريات- فاز في لقاءين- لم يتعادل- خسر مباراتين- سجل 5 أهداف- استقبلت شباكه 4 أهداف. ليفربول: لعب 5 مباريات- فاز في مباراة واحدة- تعادل في لقاءين- خسر مباراتين- سجل 6 أهداف- استقبلت شباكه 8 أهداف. ليون: لم يتواجها من قبل. مانشستر يونايتد: لعب 6 مباريات- فاز في مباراتين- تعادل في لقاء وحيد- خسر 3 مباريات- سجل 5 أهداف- استقبلت شباكه 13 هدفًا. روما: لعب مباراتين- فاز في مباراة- لم يتعادل- خسر في مباراة- سجل هدفين- استقبلت شباكه هدفا وحيدا. توتنهام: لعب 4 مباريات- فاز في مباراتين- لم يتعادل- خسر مباراتين- سجل 7 أهداف- استقبلت شباكه 6 أهداف.

- برشلونة أياكس: لعب 4 مباريات- فاز في 3 مباريات- لم يتعادل- خسر مباراة- سجل 10 أهداف- استقبلت شباكه 3 أهداف. ليفربول: لعب 8 مباريات- فاز في لقاءين- تعادل في 3 لقاءات- خسر 3 مباريات- سجل 6 أهداف- استقبلت شباكه 6 أهداف. ليون: لعب 6 مباريات- فاز في 4 مباريات- تعادل في مباراتين- لم يخسر- سجل 16 هدفًا- استقبلت شباكه 7 أهداف. مانشستر يونايتد: لعب 11 مباراة- فاز في 4 مباريات- تعادل في 4 مباريات- خسر 3 مباريات- سجل 20 هدفًا- استقبلت شباكه 15 هدفًا. روما: لعب 6 مباريات- فاز في لقاءين- تعادل في مباراتين- خسر مباراتين- سجل 12 هدفًا- استقبلت شباكه 10 أهداف. شالكة: لعب مباراتين- فاز في لقاءين- لم يتعادل- لم يخسر- سجل هدفين - لم تستقبل شباكه أي أهداف. - باريس سان جيرمان - باريس سان جيرمان أياكس: لعب مباراتين- فاز في لقاء وحيد- تعادل في مباراة- لم يخسر - سجل 4 أهداف- استقبلت شباكه هدفين. أتلتيكو مدريد: لم يتواجها من قبل. مانشستر يونايتد: لم يتواجها من قبل. روما: لم يتواجها من قبل. شالكة: لعب مباراة واحدة - لم يربح- لم يتعادل- خسر لقاء- سجل هدفا وحيدا - استقبلت شباكه 3 أهداف. توتنهام: لم يتواجها من قبل.

- بورتو أياكس: لعب 6 مباريات- فاز في 4 مباريات- تعادل في مباراة- خسر مباراة- سجل 6 أهداف- استقبلت شباكه هدفين. أتلتيكو مدريد: لعب 8 مباريات- فاز في لقاءين- تعادل في 3 مباريات- خسر 3 مباريات- سجل 9 أهداف- استقبلت شباكه 8 أهداف.



ليفربول: لعب 6 مباريات- لم يربح- تعادل في 3 مباريات- خسر 3 مباريات- سجل هدفين- استقبلت شباكه 12 هدفًا. ليون: لعب 4 مباريات- فاز في 3 مباريات- تعادل في مباراة- لم يخسر- سجل 8 أهداف- استقبلت شباكه هدفين. مانشستر يونايتد: لعب 8 مباريات- فاز في لقاءين- تعادل في 3 مباريات- خسر 3 مباريات- سجل 11 هدفًا- استقبلت شباكه 14 هدفًا. روما: لعب 4 مباريات- فاز في لقاءين- تعادل في مباراتين- لم يخسر- سجل 6 أهداف- استقبلت شباكه هدفا وحيدا. توتنهام: لعب مباراتين- لم يربح- تعادل في مباراة واحدة- خسر لقاء وحيدا- سجل هدفا وحيدا- استقبلت شباكه 3 أهداف.

- بايرن ميونيخ أتلتيكو مدريد: لعب 6 مباريات- فاز في 3 مباريات- تعادل في مباراة واحدة- خسر مباراتين- سجل 8 أهداف- استقبلت شباكه 4 أهداف. ليفربول: لعب 7 مباريات- فاز في لقاء وحيد- تعادل في 4 مباريات- خسر مباراتين- سجل 7 أهداف- استقبلت شباكه 9 أهداف. ليون: لعب 8 مباريات- فاز في 4 مباريات- تعادل في مباراتين- خسر مباراتين- سجل 11 هدفًا- استقبلت شباكه 9 أهداف. مانشستر يونايتد: لعب 11 مباراة- فاز في 4 مباريات- تعادل في 5 مباريات- خسر مباراتين- سجل 16 هدفًا- استقبلت شباكه 13 هدفًا. روما: لعب 6 مباريات- فاز في 5 مباريات- لم يتعادل- خسر مباراة واحدة- سجل 17 هدفًا- استقبلت شباكه 5 أهداف. توتنهام: لعب 4 مباريات- فاز في لقاءين- تعادل في مباراة واحدة- خسر مباراة واحدة- سجل 6 أهداف- استقبلت شباكه 4 أهداف.

- مانشستر سيتي أياكس: لعب مباراتين- لم يربح- تعادل في لقاء وحيد- خسر مباراة واحدة- سجل 3 أهداف- استقبلت شباكه 5 أهداف. أتلتيكو مدريد: لم يتواجها من قبل. روما: لعب مباراتين- فاز في لقاء وحيد- تعادل في مباراة واحدة- لم يخسر- سجل 3 أهداف- استقبلت شباكه هدفا وحيدا. شالكة: لعب 3 مباريات- فاز في مباراتين- لم يتعادل- خسر لقاء وحيدا- سجل 7 أهداف- استقبلت شباكه هدفين.

- ريال مدريد أياكس: لعب 12 مباراة- فاز في 7 مباريات- تعادل في مباراة واحدة- خسر 4 مباريات- سجل 24 هدفًا- استقبلت شباكه 10 أهداف. ليفربول: لعب 6 مباريات- فاز في 3 مباريات- لم يتعادل- خسر 3 مباريات- سجل 7 أهداف - استقبلت شباكه 7 أهداف. ليون: لعب 10 مباريات- فاز في 3 مباريات- تعادل في 4 مباريات- خسر 3 مباريات- سجل 14 هدفًا- استقبلت شباكه 11 هدفًا. مانشستر يونايتد: لعب 11 مباراة- فاز في 5 مباريات- تعادل في 4 مباريات- خسر مباراتين- سجل 22 هدفًا- استقبلت شباكه 17 هدفًا. شالكة: لعب 4 مباريات- فاز في 3 مباريات- لم يتعادل- خسر مباراة واحدة- سجل 11 هدفًا- استقبلت شباكه 6 أهداف. توتنهام: لعب 6 مباريات- فاز في 3 مباريات- تعادل في مباراتين- خسر مباراة واحدة- سجل 8 أهداف- استقبلت شباكه 4 أهداف.

- يوفنتوس أياكس: لعب 12 مباراة- فاز في 6 مباريات- تعادل في 4 مباريات- خسر مباراتين- سجل 15 هدفًا- استقبلت شباكه 9 أهداف. أتلتيكو: لعب 7 مباريات- فاز في 4 مباريات- تعادل في مباراة واحدة- خسر مباراتين- سجل 10 أهداف- استقبلت شباكه 7 أهداف. ليفربول: لعب 6 مباريات- فاز في 3 مباريات -تعادل في مباراة واحدة- خسر مباراتين- سجل 5 أهداف- استقبلت شباكه 4 أهداف. ليون: لعب 4 مباريات- فاز في 3 مباريات- تعادل في مباراة واحدة- لم يخسر- سجل 5 أهداف- استقبلت شباكه هدفين. شالكة: لم يتواجها من قبل توتنهام: لعب مباراتين- فاز في مباراة واحدة -تعادل في مباراة واحدة- لم يخسر- سجل 4 أهداف- استقبلت شباكه 3 أهداف.

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