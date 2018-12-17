انت الان تتابع تنفيذ مشروعات في قطاع الصحة والسكان بـ315 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٤ ص

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عرض تقريرها عن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بكل قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والذي تم إطلاقه بعنوان "حصاد مرحلة البناء في 90 يوم"، حيث استعرضت الوزارة اليوم، حصاد مشروعات قطاعي الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية. وكشف التقرير أنه تم تنفيذ نحو 25 مشروعاً في قطاع الصحة والسكان بتكلفة بلغت 314.6 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه.

وعلى مستوى المحافظات، ذكر التقرير أن محافظة الشرقية حظيت بأكبر عدد مشروعات، حيث تم تنفيذ نحو 46 مشروعا بتكلفة بلغت 931.6 مليون جنيه، لتليها محافظة الغربية بعدد مشروعات بلغ 36 مشروعا بتكلفة 372.7 مليون جنيه، ثم محافظة القاهرة والتي شهدت تنفيذ 35 مشروعا بتكلفة 1.8 مليار جنيه. وتابعت السعيد أن محافظات