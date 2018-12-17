انت الان تتابع انتهاء مدة عقوبة بطل موقعة الأهلي والترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٢ ص
انتهت العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي (كاف)، على الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف، حيث كانت لجنة الانضباط بالكاف، قد فرضت عقوبة الإيقاف لمدة شهر على شارف، اعتبارًا من تاريخ 16 نوفمبر الماضي، على خلفية الأخطاء، التي ارتكبها في المباراة التي تغلب فيها الأهلي على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-1، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت ضربتي جزاء للأهلي بعد استعانة الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، كما احتسب ضربة جزاء للترجي لكن دون الرجوع لتقنية الفار.
ونفى مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري أن يكون الكاف قد استمع لشارف في قضية الاتهامات الموجهة إليه، كاشفًا في الوقت ذاته أن الاتحاد الإفريقي بإمكانه تمديد عقوبة الإيقاف على شارف، لمدة 20 يومًا، إذا رأى في ذلك ضرورة، كما أكد نفس المصدر، أن شارف بعيد كل البعد، عن اتهامات الفساد التي وجهت إليه، موضحًا
وأعلن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، عن دعمه لمهدي عبيد، الذي أجرى قبل أيام، عملية جراحية من أجل استئصال الزائدة الدودية، وهو يخضع حاليًا لفترة نقاهة.
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