فرنسا.. ارتفاع حصيلة هجوم ستراسبورج إلى 5 قتلى

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة هجوم ستراسبورج بجنوب فرنسا إلى 5 قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية وفاة بولندي أصيب في الاعتداء الذي نفذه شريف شيخات، الثلاثاء، في ستراسبورج، كما كتب شقيق الضحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "شقيقي بارتو بدرو أورنت-نيدجيلسكي توفي".

وذكر صديق مقرب من الضحية، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن أورنت نيدجيلسكي حاول مع صديقه الإيطالي أنطونيو ميجاليتسي منع شيخات من دخول حانة خلال الاعتداء، وتوفي ميجاليتسي أيضا يوم الجمعة متأثرا بجروحه.

وأضاف الصديق المقرب أن أورنت نيدجيلسكي كان مقيما في ستراسبورج منذ 20 عاما، وكان شغوفا باللغات والثقافات، وأحد القيّمين على مهرجان أوروبي للرسوم المتحركة، كما كان يقوم بتغطية صحفية لجلسات البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورج.

وأقيمت، صباح الأحد، مراسم تكريمية لضحايا هجوم ستراسبورج، شارك فيها أكثر من ألف شخص، ونظمت عدة منظمات حقوقية مراسم استمرت لنحو ساعة من الوقت، تضمنت أغاني وموسيقى وقراءات.

يشار إلى أنه مساء الثلاثاء الماضي نفذ شريف شيخات (29 عاما) اعتداء ضد مارة في أحد أحياء ستراسبورج، متسلحا بمسدس وسكين، وقُتل شيخات بعد يومين خلال عملية أمنية للشرطة الفرنسية، وتسببت الحادثة في مقتل 5 وإصابة 11 شخصا، لا يزال عدد منهم في حالة حرجة.