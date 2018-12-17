احتجاج رسمي باكستاني ضد إيران.. لهذا السبب!

ذكرت وسائل إعلام، خليجية، إن باكستان تقدمت باحتجاج رسمي لإيران بشأن مقتل 6 من قوات الأمن كان مسلحون قد نصبوا لهم كمينا أثناء قيامهم بدوريات على الحدود.

ووفق متابعة "الخليج 365"، قالت وزارة الخارجية إنها استدعت السفير الإيراني للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد الجماعة المسلحة المسؤولة عن الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يحدد أي من البلدين المسؤولين عنه.

وكان 30 مسلحا قد هاجموا رتلا عسكريا من قوات حرس الحدود، الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين، بينما قتل أربعة مهاجمين في تبادل لإطلاق النار.

يذكر أن عددا من الجماعات المسلحة وكذلك مهربي المخدرات يعملون في المنطقة الحدودية.