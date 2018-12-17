شكرا لقرائتكم خبر ‬الحكومة اليمنية للأمم المتحدة: الحوثيون لا يلتزمون باتفاق وثقافتهم ضد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ عدن، الحديدة، الضالع

وجهت الحكومة اليمنية الشرعية بلاغا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث والمنظمات الدولية يتعلق بقصف ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومصانع الألبان التابعة لمجموعة إخوان ثابت أثناء الهدنة، وقال وزير الإعلام معمر الأرياني «قلنا مرارا هذه الميليشيات لا تؤمن بثقافة السلام ولا تلتزم باتفاق».

من جهتها، تعمل البعثة البريطانية بمجلس الأمن حاليا على مشروع قرار حول اليمن قد يطرح للتصويت غدا إذا اتفقت الأغلبية على النص، ويسعى القرار إلى تشكيل لجنة للتنسيق وإعادة الانتشار والمراقبة، ومنحها التفويض القانوني من مجلس الأمن للتسريع في تطبيق اتفاقيات السويد.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مجموعة الخبراء توافقت على مجموعة من الأهداف، أهمها منح المبعوث الخاص الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية.بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.

ميدانيا، أفشلت قوات الجيش محاولات تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية التحيتا، وذكر مصدر ميداني أن كتيبة تابعة للزرانيق المنضوية في إطار المقاومة التهامية تمكنت من كسر هجوم لتسلل عناصر الميليشيات وكبدتها العديد من القتلى والجرحى والأسرى.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات ضد الحوثي في الحديدة، واستهدفت مواقعهم في شارعي التسعين والثلاثين ومحيط مدينة الصالح، وسيطرت على منطقة العوجاء.

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