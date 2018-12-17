التخطيط: تنفيذ 25 مشروعًا في قطاع الصحة بتكلفة 314.6 مليون جنيه

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرض تقريرها عن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بكافة قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والذي تم إطلاقه بعنوان "حصاد مرحلة البناء في 90 يوما"، حيث استعرضت الوزارة اليوم حصاد مشروعات قطاعي الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية.

وكشف التقرير أنه تم تنفيذ حوالي 25 مشروعاً في قطاع الصحة والسكان بتكلفة بلغت 314.6 مليون جنيه فضلاً عن تنفيذ مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه وعلي مستوي المحافظات ذكر التقرير أن محافظة الشرقية حظيت...