زيارة السيسي للنمسا واستمرار حملة الكشف عن فيروس سي يتصدران عناوين الصحف

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تناولت صحف "الأهرام "و"الأخبار" و" الجمهورية" الصادرة اليوم الاثنين، عددا من الموضوعات المهمة على رأسها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى النمسا، وكذلك متابعة حملة الكشف المبكر عن فيروس "سي"، وذلك بالإضافة إلي عدد من القضايا ذات الشأن المحلي.

وأبرزت كافة الصحف قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مقر الكلية الحربية، أمس حيث رافقه في الزيارة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الزيارة بطلبة الكلية الحربية أثناء أداء تدريباتهم...