وزير داخلية تركيا: نفذنا عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون غير آبهين بردة فعل واشنطن

لفت وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ إلى أن "​تركيا​ نفذت عمليتي ​درع الفرات​ وغصن الزيتون في ​سوريا​، بمفردها، غير آبهة بردّة فعل ​الولايات المتحدة​ الأميركية"، مشيراً إلى أن "تركيا لم تتلق أوامر من ​واشنطن​ لتنفيذ عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون".

وأشار إلى أن "تركيا نفذت عملية غصن الزيتون، رغم معارضة الولايات المتحدة لهذه العملية والتهديدات التي أطلقتها"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة حاولت تطويق تركيا ب​شمال العراق​، ومن ثم في ​عفرين​ والآن تحاول تطويقنا في شرق الفرات وتركيا لم ولن تسمح بذلك".