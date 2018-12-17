إصابة 6 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "إصابة فلسطيني بجراح، وخمسة آخرين ب​حالات​ اختناق وحروق خلال مواجهات مع ​الجيش الإسرائيلي​ في مدينة طولكرم شمالي ​الضفة الغربية​"، مشيرةً إلى أن "طواقمها قدمت العلاج لمواطن أصيب بالرصاص المطاطي، ولأربعة مواطنين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم ​الغاز​ المسل للدموع، وآخر بحروق، خلال مواجهات اندلعت في مدينة طولكرم".

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