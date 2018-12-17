مسؤول ايراني: انجازات القوة البحرية الايرانية رهن جهود الباحثين والمفكرين

أكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ان "انجازات القوة البحرية التي لاحصر لها هي رهن جهود الباحثين والمفكرين"، مشيراً إلى أن "الابحاث من دعائم تحقيق التقدم والتنمية الشاملة لاي بلد ومؤشر قيم لقدرات المجتمع وتوفير فرص العمل والثروة وتحقيق الرفاهية والامن الاجتماعي وصولا الى ​الاستقلال​ والاكتفاء الذاتي وبناء مستقبل وضاء لاي بلد".

ولفت إلى أنه "لاشك ان الانجازات التقنية للقوة البحرية التي لاحصر لها هي رهن الجهود والهمة العالية للباحثين والمفكرين واصحاب الراي الذين ترجموا احلام الامس الى حقائق على الارض اليوم وحققوا الاقتدار للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية".