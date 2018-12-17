هايكو ماس: مستعدون لدعم دور الكويت في تسوية الأزمة الخليجية

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس عن "استعداد ألمانيا لدعم جهود الكويت الرامية إلى حل الأزمة الخليجية وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الكويت تلعب دور الوسط ودورا لا يمكن الاستغناء عنه في حل الأزمة الخليجية".
وأشار إلى أن "حكومة ألمانيا مستعدة لدعم أي دور كويتي لحل هذه الأزمة ليعم الأمن في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "لا بد أن نعمل سويا مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حلول سلمية في المنطقة".
ولفت ماس إلى أن "دعوة رومانيا لعقد مؤتمر لحل الأزمة الخليجية يمكن أن تشكل إسهاما لكنها ليست مبادرة من الاتحاد الأوروبي".
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