هايكو ماس: مستعدون لدعم دور الكويت في تسوية الأزمة الخليجية

أعرب وزير الخارجية الألماني، ​هايكو ماس​ عن "استعداد ​ألمانيا​ لدعم جهود ​الكويت​ الرامية إلى حل الأزمة الخليجية وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الكويت تلعب دور الوسط ودورا لا يمكن الاستغناء عنه في حل الأزمة الخليجية".

وأشار إلى أن "​حكومة​ ألمانيا مستعدة لدعم أي دور كويتي لحل هذه الأزمة ليعم ​الأمن​ في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "لا بد أن نعمل سويا مع ​الأمم المتحدة​ للتوصل إلى حلول سلمية في المنطقة".

ولفت ماس إلى أن "دعوة ​رومانيا​ لعقد مؤتمر لحل الأزمة الخليجية يمكن أن تشكل إسهاما لكنها ليست مبادرة من ​الاتحاد الأوروبي​".