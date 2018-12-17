التلفزيون الإسرائيلي: تل أبيب تغذّي الحرب بجنوب السودان

أكد ​التلفزيون الإسرائيلي​ الرسمي "حقيقة الاتهامات التي وجهتها ​الولايات المتحدة​، ومنظمات دولية، للقائد السابق بجيش ​اسرائيل​ والمتورط في إشعال الحرب الأهلية في ​جنوب السودان​، يسرائيل زئيف"، معترفاً بـ"الدور الذي لعبه زئيف في تهريب ​السلاح​ للقوى المتحاربة في جنوب السودان، وبناء على الاتهامات الموجهة إليه طالبت الولايات المتحدة بمحاكمته".

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