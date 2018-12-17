الجمارك السعودية: دخول شجرة عيد الميلاد ممنوع

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في ​المملكة العربية السعودية​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "دخول شجرة ​عيد الميلاد​ ممنوع". وجاء تصريح ​الجمارك​، ردا على سؤال وردها في هذا الشأن من حساب F.J، سائلا: "هل يُسمح بدخول الشجرة المعروفة ب​شجرة الميلاد​ أو شجرة الكريسمس إلى أرض المملكة العربية السعودية؟".

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