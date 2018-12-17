النشرة: الجيش الاسرائيلي باشر بتركيب اسلاك شائكة عند الخط الازرق بكروم الشراقي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ باشر بتركيب اسلاك شائكة عند الخط الازرق في كروم الشراقي خراج بلدة ​ميس الجبل​ في ظل اجراءات أمنية مشددة فرضها في محيط المنطقة يقابله انتشار حالة استنفار للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في الجهة المقبالة".

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