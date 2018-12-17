الدفاع المدني: جريح اثر انزلاق دراجة نارية على طريق عام المساكن - صور

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريح جراء انزلاق دراجته النارية على طريق عام المساكن - صور"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على نقله إلى ​مستشفى​ اللبناني الايطالي".

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